На Прикарпатті “замінували” церкву і монастир

Два хибні виклики надійшли в управління Національної поліції від анонімів про замінування церков у двох селах Рожнятівського району.

У п’ятницю, 16 вересня, до обласного координаційного центру управління ДСНС в області від чергового Головного управління Національної поліції в області надійшло повідомлення про замінування будівлі Свято-Покровського монастир в селі Закерничне Рожнятівського району, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Через півгодини рятувальники отримали додаткове повідомлення про замінування будівлі церкви Св. Архистратига Михаїла в селі Липовиця Рожнятівського району.

До місця події виїжджали: мобільна оперативна група Рожнятівського райвідділу УДСНС в області, ДПРЧ 8 селища Рожнятів, працівники Головного управління Нацполіції та УСБУ в Івано-Франківській області.

Працівники вибухотехнічної служби науково-дослідного експертно-криміналістичного центру і кінологічної служби ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області провели обстеження вище зазначених будівель. Вибухових предметів не виявлено.