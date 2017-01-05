На Прикарпатті за останній тиждень ліквідовано 265 ФОПів

За останній тиждень кількість фізосіб-підприємців скоротилася на 10 850. Про це повідомляє OpenDataBot, сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній.

Така тенденція спостерігається з 27 грудня, відколи президент підписав зміни до законодавства щодо роботи ФОПів, пише “Дзеркало Коломиї“.

Так, з 1 січня ФОПи другої та третьої групи будуть змушені платити єдиний соціальний внесок – 704 гривні на місяць, навіть якщо не мають прибутку.

“Ще до того, як закон вступив у дію, ми можемо спостерігати масове закриття ФОП. Ми продовжимо слідкувати за ситуацією, остаточну картину можна буде побачити лише через кілька місяців”, – розповідає Олексій Іванкін, засновник OpenDataBot.

Зокрема, на Прикарпатті за тиждень ліквідовано 265 ФОПів. Найбільше закритих ФОПів – в Київській області (1401). Далі йдуть Харківська (1368) та Дніпропетровська (980), найменша активність спостерігається в Тернопільській (206) та Волинській (217) областях.