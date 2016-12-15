На Прикарпатті за минулу добу шахраї ошукали трьох людей

Спантеличуючи людей приголомшливими звістками, що їх рідні вчинили протизаконні вчинки і можуть потрапити до в’язниці, шахраї видурюють гроші нібито на “вирішення” їхніх проблем. Люди без перевірки інформації викладають останні заощадження думають, що чим швидше заплатять шахраям, тим швидше залагодять проблеми.

У випадках із шахраями люди добровільно віддають останні гроші, ювелірні вироби, цінне майно та документи, причому роблять це невідкладно. Встановити особи та затримати зловмисників у випадках телефонних чи Інтернет-шахраїв, зрозуміло, правоохоронцям дуже складно, адже потерпілі не бачили шахраїв, не кажучи про інші деталі, які допомогли б у розшуку, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

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Так, лише минулої доби жертвами шахраїв стали троє мешканців краю.

У першому випадку до рук шахраїв потрапила 44-річна жителька Долини. Жінка розповіла, що напередодні їй на мобільний телефон подзвонив невідомий, який представився працівником місцевого банку. Під час спілкування з потерпілою, зловмисник увійшов у довіру і шахрайським шляхом заволодів її коштами в сумі 35 тисяч гривень.

Цього ж дня до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця, котрий повідомив, що його матір ошукали шахраї. Як з’ясувалося, до жінки на її мобільний телефон подзвонив “псевдо” поліцейський та повідомив, що її син потрапив до поліції за зберігання наркотиків. І щоб “вирішити питання”, потрібно було негайно перерахувати кошти в сумі 26 500 гривень. Після почутого, перелякана жінка одразу ж перерахувала через термінал вказану суму. В подальшому, зателефонувавши синові, заявниця зрозуміла, що її обдурили.

У тенета шахрая потрапив і 58-річний мешканець Надвірної. Чоловік повідомив, що мав намір придбати автомобіль ще у вересні місяці і на рахунок продавця перерахував кошти в сумі 28 тисяч гривень, але автомобіль по цей час не отримав.

Правоохоронці щоразу нагадують: аби кількість ошуканих громадян не збільшувалася застерігаємо не довіряти телефонним аферистам. Вони, зловживаючи всіма правилами людської моралі, злочинним шляхом збагачуються на людській необачності. Не довіряйте не перевіреній інформації, вчіться на вказаних прикладах чужих помилок, щоб не стати черговою жертвою шахрайства.