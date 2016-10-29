На Прикарпатті за крадіжку пляшки віскі чоловіку загрожує три роки тюрми

Із заявою про крадіжку до поліції звернулася директор одного з магазинів Бурштина. Жінка повідомила, що з торгової зали невідмий викрав пляшку віскі “Джек Деніелс” вартістю 400 гривень.

Проведеними розшуковими заходами правоохоронці з’ясували, що крадієм виявився 28-річний житель Рівненщини, який тимчасово проживає в одному із сіл району. Скориставшись тим, що за його діями ніхто не стежить, чоловік заховав під одяг пляшку дорогого віскі й непомітно для інших виніс із магазину, пише “Дзеркало Коломиї” з посилання на СК ГУ НП в Івано-Франківській області.

Як з’ясували, зловмисник уже відбував раніше покарання за вчинення майнових злочинів.

За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає мінімальне покарання у вигляді штрафу, а максимальне – позбавлення волі на строк до трьох років.