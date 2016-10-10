На Прикарпатті за 9 місяців неповнолітні скоїли 122 кримінальні правопорушення

Працівники поліції проаналізували стан злочинності в дитячому середовищі.

Про це повідомила керівник сектору молодіжної превенції ГУ НП в Івано-Франківській області підполковник поліції Алла Бойчук, передає Фіртка.

Так, упродовж 9 місяців 2016 року неповнолітніми та за їх участю на території області скоєно 122 кримінальні правопорушення, а саме

– крадіжок – 72;

– грабежів – 6;

– шахрайство – 2;

– розбій – 1;

– незаконне заволодіння транспортним засобом – 8;

– хуліганство – 7;

– умисне тяжке тілесне ушкодження – 2;

Групою неповнолітніх скоєно 16 кримінальних правопорушень. Дітьми спільно з дорослими організаторами скоєно 24 кримінальних правопорушень.

Підлітками, що раніше вчиняли злочини, упродовж 9 місяців 2016 року учинено 15 злочинів, у тому числі у яких судимість не знята і не погашена – 8.

У стані алкогольного сп’яніння підлітками вчинено 8 кримінальних правопорушень.

У скоєнні злочинів приймало участь 112 неповнолітніх, з яких:

44 – учні середніх навчальних закладів;

32 – студенти професійно-технічних закладів;

24 – із числа незайнятих суспільно-корисною діяльністю.

Одним із основних криміногенних чинників, що сприяє учиненню кримінальних правопорушень дітьми є неналежне виховання в сім’ї, асоціальна поведінка батьків, жорстокість і насилля в сім’ях, низький рівень матеріального забезпечення сім’ї, незайнятість дітей, негативний вплив позашкільного середовища та засобів масової інформації, що пропагують культ фізичної сили, агресії та насильства, дитяча бездоглядність, що посилює несприятливі умови життя та штовхає осіб, які потрапили під їхній вплив, на вчинення протиправних діянь.