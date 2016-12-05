На Прикарпатті з вікна 6-го поверху випав чоловік

У неділю, 4 грудня, приблизно опівночі в Івано-Франківську на вул. Пасічній з вікна сходової клітки 6-го поверху випав чоловік.

Працівники поліції та “швидкої” виявили чоловіка на даху накриття до входу в під’їзд 9-поверхового житлового будинку, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Читайте також: На Прикарпатті чоловік вбив приятеля табуреткою.

Рятувальники за допомогою мотузок і медичних нош зняли потерпілого та передали працівникам швидкої допомоги. Чоловіка з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до Івано-Франківської обласної лікарні.

