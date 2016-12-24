На Прикарпатті водієві, який наїхав на п’ятьох дітей, дали три роки

Тлумацький відділ прокуратури підтримав державне обвинувачення щодо 60-річного місцевого мешканця, який в стані алкогольного сп’яніння наїхав на п’ятьох дітей.

Вироком суду його визнано винним у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та засуджено до 3 років позбавлення волі, пише West News.

Нагадаємо, ДТП трапилось 26 червня 2016 в селі Колінці Тлумацького району. Тоді, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, водій на автомобілі “ВАЗ 2106”, не впоравшись з керуванням, наїхав на групу дітей, що рухалися узбіччям дороги.

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Внаслідок аварії постраждали п’ятеро підлітків віком 13-16 років, яких з травмами різної тяжкості госпіталізовано до лікувальних закладів.

Водій з місця події втік, але згодом його затримали та за клопотанням прокуратури взяли під варту.