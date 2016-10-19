На Прикарпатті водій іномарки наїхав на скутериста

За минулу добу в області зареєстровано одну дорожньо-транспортну подію.

Учора, 18 жовтня, в селі Пасічна Надвірнянського району 21-річний водій автомобіля “Mazda” перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не врахував дорожню ситуацію, не обрав безпечну швидкість руху, не впорався із керуванням та зіткнувся із скутером, який рухався у зустрічному напрямку, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської ОДА.

В результаті ДТП 20-річний водій скутера з тілесними ушкодженнями у вигляді перелому основи черепа, відкритого перелому лівого стегна та множинні переломи лівої стопи, а також його 22-річний пасажир з тілесними ушкодженнями у вигляді забою грудної клітки зліва, доставлені до Надвірнянської ЦРЛ.

Водій автомобіля з місця події втік. Проведеними заходами встановлено місце його перебування та виявлено вказаний автомобіль, який доставлено на територію Надвірнянського ВП ГУНП.