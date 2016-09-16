На Прикарпатті виявлено незаконну рубку лісів на півмільйона гривень

За результатами позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства на території ДП “Делятинське лісове господарство” Державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області нарахувала 508 тисяч 902грн. збитків.

Такий розмір шкоди, завданої довкіллю внаслідок незаконних рубок дерев хвойних порід загальним обсягом понад 83м3, пише “Дзеркало Коломиї”.

Матеріали перевірки передано в обласну прокуратуру та слідче відділення Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Порушено кримінальне провадженн