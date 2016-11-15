На Прикарпатті виявили зловживання чиновників при антипаводкових роботах

СБУ викрила чиновників сільради на Івано-Франківщині на зловживаннях при антипаводкових роботах.

Співробітники Служби безпеки України викрили на Івано-Франківщині службовців однієї з сільських рад на зловживаннях при проведенні антипаводкових робіт, повідомляє Фіртка з посиланням на Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

Правоохоронці встановили, що сільська рада отримала півтора мільйона гривень з обласного бюджету на здійснення берегозакріплюючих робіт у руслі ріки Лімниця.

Службовці замовили проектну документацію у відповідної державної структури. Згідно із законодавством, такі роботи становлять підвищену небезпеку для екології та не можуть виконуватися без екологічної експертизи. Співробітники спецслужби з’ясували, що розробник проекту не отримав подібного висновку, сільська рада не перевірила наявність повного комплекту документації.

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Незважаючи на відсутність екологічної експертизи, службовці сільради уклали договір та перерахували гроші комерційній структурі, яка почала роботи у руслі річки з порушенням вимог законодавства.

За висновками фахівців, проведені без експертизи роботи на річці можуть погіршити екологію водойми. Вони також потребують переробки за новим проектом, що призведе до виділення додаткових бюджетних грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.