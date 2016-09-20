На Прикарпатті витратять 35 млн грн на обласну програму протидії туберкульозу

Постійна комісія обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків підтримала проект рішення “Про програму протидії захворювання на туберкульоз в області на 2017-2020 роки”.

На фінансування заходів, згідно з цим документом, упродовж чотирьох років передбачено 35,3 мільйона гривень, повідомляє Стик.

Очікується, що завдяки впровадженню програми в області щорічно знижуватиметься рівень захворюваності та смертності на туберкульоз на 1 відсоток, повністю одужуватимуть 70% хворих, яким вперше поставлено відповідний діагноз, зменшиться кількість людей, які лікуються повторно. Окрім цього, передбачено належне функціонування системи моніторингу ефективності здійснених заходів щодо протидії захворюваності на туберкульоз в області та ведення регіонального комп’ютерного реєстру.

Проект рішення “Про програму протидії захворювання на туберкульоз в області на 2017-2020 роки” розгляне сесія обласної ради на черговому засіданні.

Як повідомили в департаменті охорони здоров’я обласної державної адміністрації, на реалізацію відповідної програми, яка діє в області упродовж 2014-2016 років, було передбачено майже 22 мільйони гривень, з них 7,6 мільйона гривень — кошти обласного бюджету.