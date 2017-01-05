На Прикарпатті вітер повалив дерева та зірвав дахи

На Івано-Франківщині вчорашня негода призвела до певних наслідків, ліквідовувати які довелося рятувальникам. Всього 4 січня підрозділами Управління ДСНС в області здійснено два виїзди для розрізання повалених дерев.

Було розрізано 4 дерева на території Яремчанської міської ради та одне у Надвірнянському районі. Та сильні пориви вітру не лише валили дерева, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу управління ДСНС в області.

4 січня о 08:24 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС в області надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську по вулиці Чорновола існує загроза падіння балконної рами на покрівлю магазину. Цю раму на сьомому поверсі утримували двоє чоловіків і чекали на допомогу рятувальників. Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою рятувальних мотузок затягнули балконну раму всередину квартири.

4 січня о 08:45 до калуських рятувальників надійшло повідомлення про те, що у Калуші в житловому будинку над відділенням одного із банків на другому поверсі поривом вітру зірвало балконні рами та вибило скло. Це становило небезпеку для перехожих.

Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою висувної драбини піднялись на дах відділення банку та очистили його від уламків балконних рам.

4 січня о 12:26 в Івано-Франківську по вулиці Мазепи на даху одного із будинків поривом вітру зірвало шифер. Існувала загроза його падіння. Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою автодрабини зафіксували шифер та ліквідували загрозу падіння.