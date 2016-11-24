На Прикарпатті виш за 6 тисяч гривень пропонує потрапити у сотню найкращих випускників

На Прикарпатті виш за 6 тисяч гривень пропонує потрапити у сотню найкращих...

Вихованцям Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу пропонують за гроші потрапити до сотні найкращих випускників.

Про це повідомила колишня студентка вишу Надія Артем’єва на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, пише Галицький кореспондент.

“Кому гордість за 6000 грн? А вам уже дзвонили з пропозицію увійти в 100 найкращих випускників до 50-річчя рідної “нафти” з фотографією А4, в шкіряній обкладинці із золотим тисненням? Пообіцяли надіслати мені комерційну пропозицію – додам в коменти)))”, – йдеться у дописі.

Читайте також: Діти учасників АТО та переселенців безкоштовно здобуватимуть фах.

Є ще преміум функція: 10 000 гривень і 2 сторінки про випускника, додає дописувачка.

Випускниця переконана: це сумно і соромно.

“Якщо є купці на гордість, то і інвестори знайдуться”, – підсумовує Надія.