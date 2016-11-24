На Прикарпатті виш за 6 тисяч гривень пропонує потрапити у сотню найкращих випускників

Вихованцям Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу пропонують за гроші потрапити до сотні найкращих випускників.
Про це повідомила колишня студентка вишу Надія Артем’єва на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, пише Галицький кореспондент.
“Кому гордість за 6000 грн? А вам уже дзвонили з пропозицію увійти в 100 найкращих випускників до 50-річчя рідної “нафти” з фотографією А4, в шкіряній обкладинці із золотим тисненням? Пообіцяли надіслати мені комерційну пропозицію – додам в коменти)))”, – йдеться у дописі.
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Є ще преміум функція: 10 000 гривень і 2 сторінки про випускника, додає дописувачка.
Випускниця переконана: це сумно і соромно.
“Якщо є купці на гордість, то і інвестори знайдуться”, – підсумовує Надія.