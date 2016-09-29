На Прикарпатті вилучили величезну партію фальсифікованих ліків відомих фірм. ФОТО

Працівники поліції спільно з управлінням захисту економіки, СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели спільний обшук у селі Гончарів Тлумацького району, де вилучили велику партію фальсифікованих ліків та обладнання.

В ході проведення обшуку правоохоронці знайшли та вилучили у великих партіях нерозфасовані лікарські засоби різних фармацевтичних торгових виробників, упаковочний матеріал: фольгу, капсули, пристрій (станок) для механічної упаковки таблеток, листки з голограмами різних фармацевтичних торгових марок, наклейки на лікарські засоби та інше обладнання, яке використовували для виробництва фальсифікату, пише Курс.

До переліку підроблених ліків увійшли найбільш поширені препарати, такі як: «Циприкол», «Амізон», «Ротокол», «Кратал», «Cipro Floxacin», «Наотролін», «Бімитол», «Gripex Noc» та багато інших препаратів, навіть «Вазелін». Також правоохоронці вилучили упаковочні матеріали: рулони фольги з різними написами назв ліків, прозорий блістерний пластик та ін.

За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Такі дії зловмисників, відповідно до санкції статті, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна. Проводиться слідство.