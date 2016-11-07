На Прикарпатті викрили порностудію. ФОТО

Правоохоронці викрили в Івано-Франківську організаторів незаконного бізнесу – 29-річна мешканка Львова влаштувала порностудію. На двох квартирах вона зі спільниками виготовляла, збувала й розповсюджувала відеопродукцію порнографічного характеру.

На Франківщину львів’янка приїхала ще у травні цього року. Жінка винайняла дві квартири та облаштувала кімнати комп’ютерною технікою: веб-камерами, ноутбуками, а також інтернет-зв’язком. Зловмисниця поширювала порно у онлайн-чатах, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на СК ГУНП в Івано-Франківській області.

Львів’янці допомагали дві мешканки Івано-Франківщини, віком 20 та 21 рік. Їх зареєстрували веб-моделями порно-чату на створеному ними сайті під псевдо-іменами. Дівчата позували на камеру оголеними.

Працівники поліції виявили та записали на диск порно як речовий доказ незаконної діяльності угрупування. Крім того, під час обшуку порностудій та за місцем проживання підозрюваних вилучили техніку.

Організатору та двом “моделям” оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на термін до семи років.

Зловмисницям обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.