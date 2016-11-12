На Прикарпатті викрили підприємство, яке за підробленими документами експортувало понад 600 кубометрів лісу

Установлено, що один із суб’єктів господарювання з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій подав у Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства підроблені товаро-транспортні накладні про придбання лісопродукції в держспецлісгоспів, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу прокуратури області.

В ході проведення обшуку на території цього підприємства вилучено оригінальні примірники підроблених товарно-транспортних накладних, які використовувались посадовими особами підприємства при отриманні сертифікатів походження лісоматеріалів в Управлінні лісового та мисливського господарства в області та для експорту незаконно вирубаного лісу за кордон.

Як з’ясувала прокуратура, на підставі підроблених накладних підприємство експортувало 628 куб. м. лісу.