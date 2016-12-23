На Прикарпатті відкрито 194 кримінальні провадження щодо незаконної рубки лісу

На сесії Івано-Франківської обласної ради сьогодні, 23 грудня, відзвітував прокурор області Олександр Стратюк.

Він запевняє, рівень злочинності на Прикарпатті є одним з найнижчих поміж регіонів і у три рази меншим ніж всеукраїнський, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГК.

Рівень розкриття правопорушень становить 30%. До слова цей показник є більшим ніж всеукраїнський, який становить 26%.

Прокуратурою області викрито 5 організованих груп, що вчиняли розбійні напади та крадіжки.

Пріорітетом діяльності прокуратури є боротьба з корупцією, запевняє Стратюк.

Викрито 47 корупційних правопорушень. Цими корупційними правопорушеннями було завдано збитків на суму 9 мільйонів гривень.

Для того, щоб компенсувати ці збитки було накладено арешт на майно правопорушників.

Прокурорами здійснюється 194 кримінальні провадження щодо незаконної рубки лісу.

В сфері охорони надр відкрито 50 кримінальних проваджень. Основним порушенням в цій галузі є незаконний видобуток піщано-гравійної суміші.

Натомість переконує: “Немає меж досконалості”.