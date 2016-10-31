На Прикарпатті відбувся парад ретроавтомобілів. ФОТО

На Прикарпатті відбувся парад ретроавтомобілів. ФОТО

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З нагоди Дня автомобіліста і дорожника, який в Україні відзначають 30 жовтня,  в Івано-Франківську ініціювали парад ретроавтомобілів.

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Фото опублікував на своїй сторінці у соцмережі міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише Дзеркало Коломиї.

Don Yapon

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“Для людей, які вірять що з роками цінність кожного авто зростає: до Дня автомобіліста в Івано-Франківську власники ретро автомобілів похизувались своїми “улюбленцями””, – написав Руслан Марцінків.

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