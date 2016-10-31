На Прикарпатті відбувся парад ретроавтомобілів. ФОТО

З нагоди Дня автомобіліста і дорожника, який в Україні відзначають 30 жовтня, в Івано-Франківську ініціювали парад ретроавтомобілів.



Фото опублікував на своїй сторінці у соцмережі міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише Дзеркало Коломиї.



“Для людей, які вірять що з роками цінність кожного авто зростає: до Дня автомобіліста в Івано-Франківську власники ретро автомобілів похизувались своїми “улюбленцями””, – написав Руслан Марцінків.

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