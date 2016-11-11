На Прикарпатті відбудеться Фестиваль українського кіно

Перший експериментальний фестиваль організовує медіаспільнота “Кінороби” за підтримки програми “Міські Гранти”.

Переглянути стрічки можна буде з 15 по 20 листопада в кінотеатрі “Люм’єр”. Глядачі зможуть переглянути 5 стрічок, а також кінорозбір фільму Параджанова “Тіні забутих предків”, пише Галицький кореспондент.

“Ми постійно переглядаємо кіно, і розбираємо його не так, як споживачі, а як виробники: ми говоримо про світло, кадри, звук”, – пояснює організатор Сергій Караванець.

За його словами, всі стрічки, які покажуть прикарпатцям, неодноразово титуловані, висувалися на премії “Оскар” та шануються у світі.

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“Картини геть не попсові, непрості для сприйняття. Це ті праці, які спонукають мислити, показують життя, як воно є”, – розповідає Сергій.

Медіаспільнота “Кінороби” позиціонує себе як об’єднання однодумців, котрих цікавить кіно. Вони збирають людей за інтересами і хотіли б вивести їх на спільну орбіту для подальшого розвитку українського кінематографу.

У подальших планах ще велика кількість проектів та зйомок, говорять навіть про зйомки повнометражних фільмів. Але наразі Фестиваль Українського Кіно – лише один з перших проектів, початок просування українського кіно на Прикарпатті.