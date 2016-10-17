На Прикарпатті відбудеться бал, який збере понад сотню людей з обмеженими фізичними можливостями

На Прикарпатті відбудеться бал, який збере понад сотню людей з обмеженими фізичними...

У четвер, 20 жовтня, відбудеться уже традиційний ІV бал для людей з обмеженими фізичними можливостями.

На свято прибудуть понад півсотні пар з Івано-Франківська та області, Львова та Києва. Традиційно панянки одягнуть вечірні сукні, а кавалери – костюми з краваткою чи метеликом. Особливістю заходу є те, що усі пари танцівників – молоді хлопці та дівчата на інвалідних візках, пише Репортер.

Початок заходу о 17:00 у ресторані “Палац Ярослава”, що на вулиці Січових Стрільців у Тисмениці. Організатор – благодійна організація Мальтійська Служба Допомоги.

Музичну атмосферу вечора створить муніципальний естрадно-симфонічний оркестр під керівництвом Валерія Чикириса. Свято розпочнеться традиційним полонезом, наступний танець – вальс. Після цього усі гості зможуть закружляти під мазурку, польку, падеспан та віденський вальс.

Також у програмі вечора різноманітні майстер-класи і танцювальні ігри. Глядачів чекає і концертна програма – співатиме Оксана Сливка. Крім того, номери готують волонтери Мальтійської Служби Допомоги.

Під час балу проходитиме конкурс на найкращу зачіску та сукню. А кульмінацією вечора стане оголошення Короля та Королеви балу.

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