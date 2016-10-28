На Прикарпатті відбудеться 10-й благодійний “Галицький Бал”

Доброю традицією в Івано-Франківську стало проведення “Галицьких балів”, які своєю історією сягають кінця ХVIII століття.

Вкотре 15 листопада о 18:00 в приміщенні Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка мешканці нашого міста матимуть змогу відвідати “Галицький бал”, який став початком відродження забутої у наш час класичної бальної культури, пише Фіртка.

Сьогодні відбулася прес-конференція, присвячена Х благодійному “Галицькому Балу”, кошти з якого будуть спрямовані на оздоровлення творчих дітей Івано-Франківська, батьки яких є учасниками АТО.

У прес-конференції взяли участь режисер балу Лілія Борисевич Лілія, Ганна Крисюк – співорганізатор балу та Іван Креховецький – голова Студентського Сенату ПНУ ім. В. Стефаника, співорганізатор.

На захід запрошують усіх студентів ПНУ, випускників та всіх, хто раніше був учасником балу і вигравали у номінаціях. Також будуть присутні 13 талановитих дітей учасників АТО, які є переможці різних конкурсів. Саме вони відкриють бал.

Цьогоріч родзинкою балу стане заслужена артистка Украіни Наталка Карпа. Ведучими вечора стануть заслужені артисти України Галина Баранкевич та Олексій Гнатковський.

За словами Лілії Борисевич, Галицький бал відмовляється від фуршету, натомість цьогоріч дівчата, які вперше прийдуть на бал, мають принести “пляцок”.

“Ми пізніше оберемо найкращий пляцок і ми будемо мати такий солодко-фруктовий стіл“, – зазначила Л.Борисевич.

Дрес-код балу – довга сукня та костюм з метеликом чи краваткою.

Також на Галицькому балі оберуть найкращих в номінаціях: “Княжна балу”, Краща танцювальна пара”, “Краща зачіска”, “Краща сукня”.

Запрошення можна придбати у Сенаті ПНУ: 200 грн для одного, 300 для пари. Для VIP-гостей запрошення коштуватиме 1000 грн.