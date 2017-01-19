На Прикарпатті в останню путь провели полеглого захисника Віталія Сенюка

Сьогодні у Івано-Франківську рідні й близькі, побратими й колеги по службі, й просто містяни віддали шану полеглому захиснику – капітану ЗСУ, командиру розвідки батальйону 24-ої бригади Віталію Сенюку.

Сьогодні о 10.00 в церкві Християн Віри Євангельської, що в мікрорайоні Майзлі у Івано-Франківську, відбулася прощальна панахида за Віталієм Сенюком. Об 11.30 похоронна процесія рушила до місця поховання – до Алеї Слави поблизу села Черніїв.

45-річний прикарпатець, капітан 24-ї бригади Збройних Сил України, начальник розвідки одного з батальйонів Віталій Сенюк загинув 14 січня 2017 року в Луганській області.

Попрощатися з загиблим героєм зійшлися більше півтисячі людей. Окрім рідних і близьких, проводити побратима в останню путь приїхали бійці 24-ої бригади. А також з’їхалися військові місцевих підрозділів ЗСУ і добровольчих підрозділів. Зійшлися учасники АТО з обласної Спілки та міської Асоціації.

Віддали шану герою бійці Коломийської 10-ої гірсько-штурмової бригади – на прощання з ним до Франківська прибули автобус і чотири машини військовиків.

Приїхала також колона автомобілів з Коломиї – Віталій Сенюк тривалий час жив у тому місті, зараз там мешкають його батьки.

За кілька днів до загибелі Віталія його батьки провели на службу в зону війни свого другого сина. Саме молодший брат узяв на себе тягар упізнати полеглого старшого брата.

Ховали Віталія Сенюка у закритій труні. Герой загинув від прямого попадання снаряду ПТУР в машину.

В останню путь пана капітана провів оркестр і почесна варта. Відпровадила до місця вічного спочинку колона з більш як 50-ти автомобілів.