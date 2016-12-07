На Прикарпатті в хірургічному відділенні лікарні вимкнули світло

Вчора в хірургічному відділенні івано-франківської лікарні вимкнули електроенергію.

6 грудня о 19:52 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в хірургічному відділенні центральної міської клінічної лікарні по вулиці Мазепи в Івано-Франківську відсутнє електропостачання, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

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До місця події виїжджали рятувальники. Вони розгорнули електрогенератор рятувального відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області.

Одночасно електропостачання в лікарні було відновлено від міської мережі.