На Прикарпатті в горах заблукало три туристки

Вчора близько 17.00 вечора в ОКЦ УДСНС в області поступило повідомлення про те, що на горі Хом’як, Яремчанської МР, заблукала група туристів в кількості 3 чоловік. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 6 рятувальників Ворохти, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління НС ОДА.

Рятувальники здійснили підйом на гору Хомяк та о 18 год 20 хв на схилі гори знайшли заблукалих туристів: трьох жительок Черкас. Стан потерпілих задовільний. О 19 год 15 хв туристів доставили до смт. Ворохта по місцю проживання. Підрозділ повернувся до місця постійної дислокації.