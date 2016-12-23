На Прикарпатті в гаражі знайшли тіло 52-річного чоловіка

Трагедія сталася в Івано-Франківську.

Вчора, 22 грудня, зранку в Івано-Франківську на вул. Київській, за повідомленням КЗ “ІФОЦЕМД та МК”, в гаражному кооперативі в автомобілі виявлено труп 52-річного чоловіка, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління НС Івано-Франківської ОДА.

Читайте також: Потрійна ДТП на Прикарпатті: одна людина загинула, двоє — у лікарні. ФОТО

Причина смерті встановлюється. Попередньо чоловік загинув внаслідок отруєння продуктами згорання паливно-мастильних матеріалів.