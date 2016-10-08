На Прикарпатті в ДТП постраждала 10-річна дитина

Вчора, 7 жовтня, приблизно о 17-ій годині в Івано-Франківську на вулиці Шухевичів 46-річний водій автомобіля “ЗАЗ Віда” збив 10-річну дівчинку.

Як повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації, дитина раптово вибігла на проїзну частину ділянки дороги поза межами пішохідного переходу, пише КУРС.

В результаті наїзду школярку госпіталізували у лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова трамва, струс головного мозку.

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