На Прикарпатті УГКЦ планує збудувати клініку Святого Луки. ФОТО

Вже два роки в Івано-Франківську діє Лікувально-діагностичний центр святого Луки Івано-Франківського Архієпархіального Управління Української Греко-Католицької Церкви.

Як інформує прес-служба архієпархії УГКЦ, протягом цього часу було надано понад 4 250 пільгових та безкоштовних медичних послуг для соціально-незахищених верств населення, дітей-сиріт, біженців, переселенців та військовослужбовців АТО, пише Фіртка.

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Тож в архієпархії вирішили розпочати будівництво цілої клініки Святого Луки, яка з’єднуватиме корпус Духовної Семінарії та приміщення Навчального Корпусу Архієпархії.

Перші роботи розпочали на початку липня. Планується, що нова клініка матиме 7 поверхів (6 фактичних + 1 технічний) загальною площею 4 376 45 м2.