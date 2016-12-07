На Прикарпатті учень”замінував” школу, у якій навчається

В Івано-Франківську Служба безпеки України спільно з поліцією встановила особу “телефонного терориста”, який учора, 6 грудня, повідомив про вибухівку в Івано-Франківській загальноосвітній школі №4.

“Мінувальником” виявився учень цього навчального закладу, який зателефонував на екстрений номер “101” з хуліганських мотивів, повідомили в прес-службі управління СБУ, передає “Дзеркало Коломиї“.

Під час перевірки приміщення слідчо-оперативна група вибухових пристроїв та речовин не виявила.

Відкрито кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян.