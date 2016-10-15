На Прикарпатті учень поранив вчительку ножем

Вчора у м. Долина стався жахливий та кривавий випадок.

Ножові поранення вчительці наніс учень 9 класу Долинської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів.

Про це у Фейсбук повідомила Народна самооборона Івано-Франківськ, передає “Дзеркало Коломиї“.

“О 15:00 год вчителька ЗОШ №4 отримала ножові поранення котрі їй наніс учень 9 класу Долинської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів. Інформація взята із даних відокремленого підрозділу ГО “Народна самооборона Івано-Франківської області” в м. Долина”, – йдеться в дописі.