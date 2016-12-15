На Прикарпатті учасникам виборчого процесу надходять анонімні погрози

18 грудня у семи об’єднаних територіальних громадах Івано-Франківщини відбудуться вибори. Зокрема, обиратимуть голів семи новоутворених ОТГ та депутатів 59 населених пунктів у п’яти районах області.

Про це під час прес-конференції для представників ЗМІ за участю керівників правоохоронних органів повідомив Олег Гончарук, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

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Начальник управління СБУ в області Петро Дідух зазначив, що вже зафіксовані анонімні погрози учасникам виборчого процесу.

“Наразі органами влади спільно із правоохоронцями вживаються усі необхідні заходи щодо забезпечення вільного волевиявлення громадян Прикарпаття, – наголосив Олег Гончарук. – Переконаний, що виборчий процес відбудеться згідно чинного законодавства та з дотриманням усіх термінів”.

“Представники семи територіальних виборчих комісій зареєстрували 710 кандидатів у депутати, 38 голів сільських, селищних та міських рад, – повідомив начальник головного управління Національної поліції в області Віктор Шкутов. – Особовий склад правоохоронних органів тих районів, у яких відбуватимуться вибори, переведено у посилений режим роботи”.

Для забезпечення охорони публічного порядку буде залучено близько 340 правоохоронців, 64 працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, понад 160 представників громадськості. Посилено охоронятимуться також суди, які розглядатимуть скарги, та діятимуть мобільні групи швидкого реагування, до складу яких увійшли правоохоронці із досвідом роботи у зоні проведення АТО.

Віктор Шкутов також акцентував увагу на кримінальній та адміністративній відповідальності за вчинення неправомірних дій під час виборчого процесу. Це, зокрема, стосується перешкоджання здійснення виборчого права, фальсифікації чи незаконне знищення виборчої документації, голосування виборцями більше одного разу, порушення таємниці голосування тощо.

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