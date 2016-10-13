На Прикарпатті у водосховищі знайшли тіло 15-річної дівчини

10 жовтня ввечері з гуртожитку Бурштинського коледжу пішла у невідомому напрямку та не повернулися 15-річна калушанка.

Родичі звернулися до поліції, які почали негайні пошуки дівчини. Та на слід зниклої вийти не вдалося – її мобільний не відповідав, свідків, які б останніми бачили зниклу Юлію, теж не було. Вчора, 12 жовтня, її тіло виявили у Бурштинському водосховищі рибалки, повідомляє Галка.

За допомогою підручних засобів працівники пожежно-рятувальної служби витягли тіло загиблої на берег. За попереднім оглядом, слідів насильства на тілі немає. Однак остаточний висновок причини смерті дасть розтин та висновок судмедексперта.

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