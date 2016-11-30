На Прикарпатті у трьох дітей, які отруїлися на фестивалі, знайшли бактеріальну дизентерію

Станом на вівторок, 29 листопада, на стаціонарному лікуванні у Бурштинській лікарні перебуває ще троє дітей, учасників танцювального колективу “Сюрприз” палацу культури “Прометей” міста Бурштина, які отруїлися після всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Перлина Кам’янця”, що проходив у Кам’янці-Подільському.

Один дорослий та троє дітей до 15 років перебувають в інфекційному відділенні Бурштинської міської лікарні. У них виділили Shigella sonnei – інфекційне захворювання шигельоз, або інакше – бактеріальна дизентерія, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Станом на 29 листопада з лікарні вже виписали 13 осіб, серед яких 12 дітей. Діагноз – “Харчова токсикоінфекція невстановленої етіології”.

Читайте також: На Франківщині директорка школи-садка, де дітей годували непотребом, написала заяву на звільнення.

Нагадаємо, впродовж 19-21 листопада танцюристи перебували на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі “Перлина Кам’янця” та проживали у готельному комплексі “Ксенія”, що в Кам’янці-Подільському Хмельницької області. З Бурштина їхали 32 людей, в тому числі 25 дітей віком до 15 років. До лікарні з отруєнням потрапило 17 осіб.

Довідка:

Дизентерія (шигельоз) – інфекційна хвороба, яка супроводжується проносом, симптомами загальної інтоксикації, геморагічним запаленням товстої кишки. Збудниками захворювання є чотири види шигел, серед яких Shigella sonnei, яку і виявили у прикарпатців.