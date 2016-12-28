На Прикарпатті у потрійній ДТП постраждало двоє людей

Потрійна ДТП сталася у понеділок ввечері в Івано-Франківську по вул. Галицькій.

21-річний водій автомобіля “Део Ланос”, мешканець Яблунова Богородчанського р-ну, здійснюючи маневр із правої смуги у ліву, не надав перевагу в русі автомобілю “Фольсваген Т4” під керуванням 45-річного франківчанина, який рухався у попутному напрямку. в результаті чого відбувся дотичний удар, від якого автомобіль “Део Ланос” виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем “ГАЗ 2410” під керуванням 64-річного жителя с. Майдан Тисменицького р-ну, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

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Внаслідок ДТП водія автомобіля “ГАЗ” та водія автомобіля “Део Ланос” доставили у лікарню.