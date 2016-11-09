На Прикарпатті у помешканні знайшли мертвими двох жінок

На Франківщині в житловому будинку виявили тіла двох жінок.

Вчора приблизно о 14 годині у Надвірній на вул. Міцкевича місцеві рятувальники допомагали працівникам поліції відкрити вхідні двері житлового будинку. Через вікно будівлі вони проникли в приміщення та відкрили двері зсередини, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

У помешканні виявили тіла двох літніх жінок. Їхні особи встановлюють. Також рятувальники перекрили вентиль на газовій трубі, оскільки в приміщенні кухні горіла газова плита. Причини смерті громадян встановлюються, тіла направлено на судмедекспертизу.

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