На Прикарпатті у горах завершили зйомки “Карпатської коляди”. ФОТО

У Микуличині завершилися зйомки нової різдвяної програми, у якій лунатимуть автентичні гуцульські колядки у поєднанні з відомими та авторськими піснями. Над зйомками працювало обласне телебачення “Галичина”.

За сценарієм, у Карпати приїжджають малі мандрівники. Вони зачаровані красою гір і сповнені бажання навчитися нового, справжнього, прадавнього, яке живе саме тут. У цьому їм допомагають колядники Микуличина, з якими діти знайомляться у старовинній церкві, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Репортер.

Програма “Карпатська коляда” сповнена різдвяної магії та зачаровує пейзажами зимових гір. Прем’єра – 6 січня о 20:00 на телеканалі “Галичина”.