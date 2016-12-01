На Прикарпатті трьом атовцям вручили ключі від двокімнатних квартир. ФОТО

На Прикарпатті трьом атовцям вручили ключі від двокімнатних квартир. ФОТО

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Сьогодні перед засіданням Івано-Франківського міськвиконкому трьом бійцям АТО з Франківська вручили ключі від двокімнатних квартир.

Квартири отримали: батько трьох дітей, який служив у високомобільних десантних військах, Роман Кулішенко; батько чотирьох дітей, що служив у окремому зенітно-ракетному дивізіоні, Ігор Літанюк; а також Руслан Маланюк – батько двох дітей, який служив у 80-тій аеромобільній бригаді, пише Репортер.

Don Yapon

Голова Міської Асоціації учасників АТО Василь Андріїв зазначив, що до кінця 2016 року ще не один атовець отримає ключі від нової квартири.

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Квартири на “Леваді” біля “Епіцентру – це результат проекту “Житло воїнам АТО”, який ініціювала “Спілка добровольців АТО Прикарпаття” і втілює Міська Асоціація учасників АТО, в яку об’єдналися ветеранські організації.

Нагадаємо, на початку листопада чотирьом атовцям з Івано-Франківська вручили ключі від нових квартир.

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