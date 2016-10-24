На Прикарпатті триває капітальний ремонт доріг. ФОТО

На ділянці автодороги Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський через місто Городенку розпочали капітальний ремонт.

Підрядником робіт, за підсумками проведеного тендеру, визначено дорожньо-будівельну організацію ПБС, субпідрядником та виконавцем робіт є підприємство “Дорлідер” з міста Одеси. На виконання робіт виділено: з фонду регіонального розвитку – 18 млн грн, 5 млн грн з державного бюджету, за сприяння депутатів обласної ради з Городенківщини, з спеціального фонду обласного бюджету, передбачених на виконання заходів Регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року – 540 тис. грн, Городенківська міська рада – 1,7 млн грн, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Роботи проводяться методом холодного ресайклінгу з наступним покриттям двома шарами асфальтобетону. Капремонт заплановано провести від автозаправки WOG до перехрестя з вул. Руданського в селі Котиківка.

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