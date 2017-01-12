На Прикарпатті трапилася смертельна ДТП: загинув 60-річний пішохід

У селі Ямниця мешканець Івано-Франківська отримав несумісні з життям травми внаслідок наїзду автомобіля, який відкинуло на узбіччя після зіткнення з вантажівкою.

Аварія трапилася близько 17 год. 40 хв. неподалік ПАТ “Івано-Франківськцемент” на неосвітленій ділянці дороги, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на відділ управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області.

Як наразі встановлено, 47-річний мешканець Галича, рухаючись автомобілем Мерседес Е-220, вчинив зіткнення із вантажним автомобілем “КрАЗ” із причепом під керуванням 42-річного жителя обласного центру, який, не маючи переваги у русі, виїхав із території підприємства та здійснював маневр повороту ліворуч у невстановленому для цього місці.

Внаслідок зіткнення автомобіль Мерседес Е-220 відкинуло за межі проїзної частини дороги на узбіччя, під час чого він здійснив наїзд на пішохода, який стояв на краю проїжджої частини дороги. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми та помер на місці події до приїзду карети швидкої медичної допомоги.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, в ході якого буде з’ясовано усі обставини автоаварії та загибелі людини. Зокрема, наразі встановлено, що обидва водії були тверезими.