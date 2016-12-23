На Прикарпатті до свят дозволили продаж ялини й сосни, ялиця – під забороною. ВІДЕО

На Прикарпатті до свят дозволили продаж ялини й сосни, ялиця – під...

На Франківщині триває щорічна операція “Новорічна ялинка”.

У лісгоспах, заповідниках і ринках Прикарпаття перевіряють, чи законно зрубані хвойні деревця і чи є на них необхідна документація.

Цьогоріч ввели й нове правило: готувати до продажу можна лише ялину і сосну, ялиці – під забороною. Використовувати дозволено лише її гілки для оформлення композиції, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на канал “402”.

Читайте також: Коломия святкова: засвітили головну ялинку міста та відкрили різдвяний ярмарок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Попри це, ялиця на ринку таки є. Продавці запевняють: усі необхідні документи мають.

Ціни на живі ялинки коливаються від 150 до 200 гривень, штучні – від 300 до трьох тисяч гривень. Цілком доступними є композиції з живої хвої – ціни стартують від 15 – 20 гривень за композицію.

Детальніше дивіться у відеосюжеті.