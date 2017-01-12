На Прикарпатті судять екс-мера райцентру, який розтратив понад 200 тисяч гривень бюджетних коштів

На Прикарпатті судять екс-мера райцентру, який розтратив понад 200 тисяч гривень бюджетних...

Коломийська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України стосовно колишнього голови Косівської міської ради.

Встановлено, що вказаний правопорушник, перебуваючи на посаді, в 2014-2015 роках уклав ряд договорів підряду робіт з капітального ремонту вуличного освітлення в м. Косові, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

У подальшому, достовірно знаючи, що підрядні роботи не виконані, він підписав та завірив печаткою міської ради акти приймання виконаних робіт.

Внаслідок цього підрядній організації було безпідставно перераховано 214 тис. грн бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування завдана державі шкода відшкодована у повному обсязі.

Наразі триває судовий розгляд.

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