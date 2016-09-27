На Прикарпатті судитимуть посадовця РДА, який розтратив бюджетні кошти

Посадовець, отримавши державні кошти, за один день “виконав” роботи з будівництва на території школи.

Прокурор Івано-Франківської області підписав повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України начальнику одного з відділів Рогатинської районної державної адміністрації, який також є депутатом районної ради, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Установлено, що державний службовець 6 категорії 13 рангу, зловживаючи службовим становищем та шляхом службового підроблення в інтересах третіх осіб вчинив розтрату бюджетних коштів.

Так, у жовтні 2015 року посадовець, діючи за попередньою змовою з підприємцем, підписав договір на виконання будівельних робіт на території школи та завірив печаткою фіктивний акт приймання цих робіт. Відтак, в той же день платіжним дорученням він перерахував 55 тис. грн. бюджетних коштів на рахунок підприємця.

Наразі розслідування щодо нього завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

За вказане правопорушення посадовцю загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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