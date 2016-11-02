На Прикарпатті судитимуть посадовця пенітенціарної служби за хабар у 500 доларів

На Прикарпатті судитимуть посадовця пенітенціарної служби за хабар у 500 доларів

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Прокуратура Івано-Франківської області завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст.369-2 (зловживання впливом) КК України щодо одного із заступників начальника управління Державної пенітенціарної служби України в області.

 Нагадаємо, вказаного посадовця викрито та затримано першого вересня цього року під час одержання 500 доларів США неправомірної вигоди за позитивне вирішення питання щодо працевлаштування особи на роботу в один із підрозділів управління.

Don Yapon

Як повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, досудове розслідування щодо нього завершено, обвинувальний акт скеровано до суду, передає “Дзеркало Коломиї“.

Довідка: ч. 2 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років із спеціальною конфіскацією або штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

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