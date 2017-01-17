На Прикарпатті судитимуть екс-голову райдержадміністрації, який узаконив фіктивний акт на землю

Тисменицька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України стосовно колишнього голови районної державної адміністрації.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Установлено, що вказаний посадовець, діючи умисно та в інтересах третіх осіб, без жодної проектної документації щодо відведення земельної ділянки у власність незаконно підписав та скріпив печаткою райдержадміністрації фіктивний державний акт на право власності на 0,1 га землі.

Наразі розслідування щодо нього завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Екс-посадовцю загрожує до шести років ув’язнення.