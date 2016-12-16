На Прикарпатті судитимуть 26-річного вітчима, який проламав дитині череп

Косівський відділ прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 121(умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України щодо 26-річного місцевого мешканця.

Встановлено, що в лютому 2015 року чоловік на ґрунті особистих неприязних стосунків умисно кинув на підлогу 11-річного сина своєї співмешканки, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Внаслідок цього дитина отримала закриту черепно-мозкову травму із забоєм головного мозку середнього ступеня тяжкості, переломами кісток склепіння та основи черепа, які, відповідно до висновку експерта, відносяться до тяжких тілесних ушкоджень, а також перелом ключиці, що є ушкодженням середньої тяжкості.

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Зловмисник тривалий час переховувався від правоохоронців, а в кінці листопада цього року йому повідомлено про підозру у вчиненні даного правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування щодо нього завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Окрім потерпілого, у горе-матері є ще троє спільних дітей із цим правопорушником.

Наразі діти передані під опіку бабусі, їхньому батькові загрожує покарання від п’яти до восьми років ув’язнення.