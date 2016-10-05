На Прикарпатті стартував призов на військову службу

4 жовтня, в Івано-Франківську на своєму першому засіданні обласна призовна комісія розглянула завдання на період осіннього призову на строкову військову службу в області.

Під час осіннього призову Збройні сили України , Національну гвардію України та Державну спеціальну службу транспорту України поповнять 420 чоловік, пише “Дзекрало Коломиї”.

Варто зазначити, що планові завдання трьох останніх призовів військовими комісаріатами виконані на 100%.

Перша команда призовників до лав Збройних сил України буде урочисто відправлена з обласного збірного пункту о 12.00 годині 6 жовтня.

Хлопці проходитимуть службу у військових частинах розміщених на території Івано-Франківської, Житомирської, Київської, Львівської, Миколаївської,Чернігівської, Полтавської та Харківської областей.