На Прикарпатті стартував чемпіонат України з футзалу серед дитячо-юнацьких команд

Івано-Франківщина цьогоріч представлена на всеукраїнській арені відразу чотирма клубами.

Ураган з обласного центру одразу двома командами виступає у вікових категоріях 2002-03 та 2004-05. “Освіта” (Городенка) має по одній команді в групах 2004-05 та 2005-06.

Також по одній команді у віковій категорії U-13 виставили Коломия та Долина, пише Sport.if.ua.

В перший ігровий день з усіх наших команд перемогу вдалося здобути лише коломийському “Прикарпаттю”, яке в Івано-Франківську з рахунком 5:3 здолало “Ураган-2”. Треба віддати належне господарям, які органзували матч-відкриття чемпіонату на найвищому рівні. Гра проходила в манежі Коледжу фізвиховання, що вже саме по-собі було справжнім святом для учасників. Окрім того господарі організували пряму-трансляцію поєдинку та запросили коломиян безкоштовно відвідати матч Екстраліги “Ураган” – “Титан-Зоря”.

Ураганівці 2003 р.н. вдома поступилися команді Червонограду (Львівська обл.) з рахунком 2:5. Матч проходив в залі Університету Нафти і Газу. Слід зазначити, що в скаді гостей зібрані переважно гравці на рік старші.

У віковій категорій 2004-05 р.н. “Освіта” (Городенка) у Львові з рахунком 2:3 поступилося місцевій команді “Енегія-Інтер”, а дебютант змагань такого рівня команда “Нафтовик-ДЮСШ” (Долина) зазнала поразки з рахунком 8-2 у Рівному. Проте варто сказати, що перший тайм цього матчу закінився в нічию 1:1 і лише в другій половині зустрічі більш досвідчені господарі зуміли дотиснути юних бойків.