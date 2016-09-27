На Прикарпатті стали частіше обкрадати автомобілі

Поліція розпочала кримінальні провадження щодо кожного випадку крадіжок, в ході яких встановлює осіб-зловмисників та місце їхнього перебування.



Так, 23 вересня на спецлінію 102 зателефонував 39-річний мешканець Києва. Чоловік звернувся у поліцію за допомогою щойно виявивши, що з його вантажівки “AVIA”, яку він залишив просто на вулиці, зникло 150 тисяч гривень, пише Фіртка з посиланням на прес-службу обласної поліції.

День перед цим з автівки, залишеної в одному з подвір’їв обласного центру, зловмисники вибили дверне скло та викрали у 38-річного автовласника барсетку, в якій було 200 доларів США.

З автівки, яку 51-річний калушанин залишив у подвір’ї будинку на ніч, шляхом пошкодження серцевини замка зловмисник викрав 12 000 гривень, 295 доларів США та два акумулятори.

За цими випадками розпочато досудові розслідування. А поліція укотре звертається до автовласників бути обачнішими та не залишати гроші та цінні речі в салоні автомобілів. Такі злочини легше попередити, ніж розшукати злодіїв.