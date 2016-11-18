На Прикарпатті сталася ДТП за участю патрульної поліції. ФОТО

В ніч на 18 листопада в Івано-Франківську сталася ДТП за участю патрульної поліції.

Подія трапилася на розі Грюнвальдської – Привокзальної площі. Останньою рухалася Hyundai Sonata патрульної поліції. Натомість з “другорядної” Грюнвальдської виїхав Nissan Qashqai, котрий не пересвідчився у безпечності маневру та врізався у машину поліціянтів. У пригоді ніхто не постраждав, мінімальні й пошкодження в обох машин, повідомили Галці у прес-службі патрульної поліції міста.

Винуватець аварії був тверезим.

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