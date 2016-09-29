На Прикарпатті службовці за підробленими документами продали лісу на понад 5 млн грн

На Прикарпатті службовці за підробленими документами продали лісу на понад 5 млн...

Прокуратурою Івано-Франківської області спільно з співробітниками Управління захисту економіки Національної поліції та Управління Служби безпеки в області викрито місцевих суб’єктів господарювання, які здійснили експорт лісової продукції з незаконно зрубаного лісу на 5 млн 679 тис грн.

Встановлено, що вказані службовці, зловживаючи повноваженнями, через інші товариства та підприємства протягом 2015-2016 років експортували за підробленими документами понад 9 тисяч метрів кубічних лісової продукції, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням повідомили на прес-службу прокуратури.

За даним фактом прокуратурою Івано-Франківської області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України.

Розслідування кримінального провадження перебуває на контролі у прокурора області.