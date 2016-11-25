На Прикарпатті службовці підвищили собі зарплати за кошти, призначені на харчування пацієнтів санаторію

На Прикарпатті службовці підвищили собі зарплати за кошти, призначені на харчування пацієнтів...

Прокуратура Івано-Франківської області викрила зловживання при використанні бюджетних коштів.

Встановлено, що службові особи Ворохтянського обласного кістково-туберкульозного санаторію “Смерічка” та Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб та всупереч інтересам служби, необґрунтовано розробили на 2016 рік та затвердили кошторис доходів і видатків санаторію, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

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У подальшому безпідставно внесли до нього зміни шляхом збільшення витрат на оплату працівників санаторію за рахунок зменшення витрат на харчування осіб, які перебували на оздоровленні.

Внаслідок таких зловживань, державі заподіяно збитки на 360 тис. грн.

За даним фактом прокуратура області розпочала розслідування за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України.

Триває досудове розслідування.